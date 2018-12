Juliette Armanet enceinte : Son baby bump pousse à vue d'oeil

Jeudi 13 décembre 2018, Juliette Armanet a régalé ses presque 70 000 abonnés avec une photo d'elle prise sur un tournage. On peut voir l'interprète de L'Amour en solitaire, qui est enceinte de son premier enfant, assise sur un tabouret, son ventre rond difficilement camouflable...

"Tournage avec mon ami génie @moodoid. Souvenir rouge. Photo: @andreamontanooo", a commenté la chanteuse de 34 ans. Elle apparaît vêtue sobrement et à la cool, tout en noir dans une tenue composée d'un chemisier et d'un pantalon ample, avec un baby bump de plus en plus imposant. Juliette Armanet, qui n'a pas commenté sa grossesse annoncée dans les pages de Paris Match, devrait donner naissance à son premier enfant à la fin de l'hiver...

Pour l'heure, celle qui a été auréolée d'un disque de platine pour son album Petite Amie et sacrée Révélation de l'année aux dernières Victoires de la musique, poursuit ses activités. Elle a révélé sur son compte avoir travaillé sur une version japonaise d'À la folie et a aussi collaboré avec Véronique Sanson.

Thomas Montet