Juliette Binoche récompensée devant sa superbe fille, Hannah Magimel

Vendredi 19 janvier 2018, Juliette Binoche était conviée au ministère de la Culture, rue de Valois dans le 1er arrondissement de Paris, pour recevoir un French Cinema Award de la part d'UniFrance. Pour cette belle occasion, la star était accompagnée de sa fille Hannah Magimel, 18 ans, dont on découvre le visage.

Ce soir-là, à l'occasion de l'ouverture de la 20e édition des Rendez-vous du cinéma français à Paris, UniFrance a décerné ce prix à Juliette Binoche, remis par la ministre Françoise Nyssen. Créé en 2016, ce French Cinema Award "est destiné à célébrer une personnalité de l'industrie cinématographique internationale ayant oeuvré pour le rayonnement du cinéma français à travers le monde". Juliette Binoche est évidemment la lauréate parfaite tournant aussi bien des comédies que des films d'auteur français et étrangers vendus dans le monde entier en passant par des blockbusters comme Ghost in the Shell ou Godzilla. "Très présente sur la scène cinématographique mondiale en 2017 avec Un beau soleil intérieur de Claire Denis (vendu dans 42 pays), écrit UniFance sur son site officiel, Juliette Binoche a été une grande ambassadrice du cinéma français en 2017, rôle qu'elle tient avec passion depuis les débuts de sa carrière, laquelle prit un tournant international en 1997 avec l'Oscar du Meilleur second rôle féminin reçu pour Le Patient anglais."

Pour recevoir son prix, Juliette Binoche a pu compter sur l'amitié de quelques réalisateurs : Jean-Paul Rappeneau (qui l'a dirigée dans Le Hussard sur le toit, 1995), Claire Denis (Un beau soleil intérieur en 2017 et le prochain High Life, avec Robert Pattinson), Paolo Sorrentino et Danièle Thompson (Décalage horaire en 2002). Mais surtout, l'actrice de 53 ans, qui nous a fait tant rire dans Dix pour cent l'année dernière, était accompagnée de sa fille. Hannah est née de la rencontre entre Juliette Binoche et Benoît Magimel (à l'affiche de La Douleur) sur le tournage des Enfants du siècle, de Diane Kurys, en 1999. Hannah a eu 18 ans en décembre. Selon Juliette Binoche elle aurait des "aspirations artistiques", comme elle le confiait en 2016, tandis que son grand frère Raphaël, 24 ans, dont le père est le sculpteur André Hallé, a fait une école de 3D.

Dans les salons du ministère, Juliette Binoche et Hannah Magimel se sont montrées très complices, comme lorsque la jeune femme a déposé un bisou sur la joue de sa maman en or.