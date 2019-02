Jussie Smollett (Empire) : Connaissait-il ses agresseurs ? Son récit surprend...

Alors que plusieurs médias de Chicago, où s'est déroulée la supposée agression de Jussie Smollett le 29 janvier dernier, ont affirmé que les policiers enquêtent sur une possible mise en scène, le site TMZ ainsi que le Mail Online relatent des faits à charge contre l'acteur de la série Empire.

Les deux sites affirment que, contrairement à la version de Jussie Smollett et son entourage, les deux hommes qui l'auraient agressé en pleine nuit en hurlant le slogan de campagne du président Trump, Make America Great Again, ne sont pas blancs mais noirs. Interpellés mercredi 13 février 2019 à l'aéroport O'Hare, alors qu'ils revenaient d'Afrique, il s'agit de deux Nigérians : les frères Olabinjo et Abimbola Osundairo. Ces deux hommes, qui nient toute implication, correspondent à ceux filmés par des caméras de surveillance dans la zone de l'agression. Ils sont actuellement en garde à vue et ont jusqu'à ce vendredi 15 février pour être inculpés ou relâchés.

Plus surprenant encore, ces deux hommes ont fait de la figuration dans la série Empire en 2015, une photo d'eux sur le tournage avec le créateur Lee Daniels étant disponible sur Instagram. En outre, Jussie Smollet les suit sur ce réseau social et on apprend même qu'il ferait de temps en temps du sport avec eux. Étaient-ils alors au mauvais endroit au moment, ont-ils volontairement attaqué l'acteur (à qui rien n'a été dérobé) ou ont-ils accepté de s'arranger avec lui pour orchestrer une fausse agression ? Mystère... Ce qui est certain, c'est que la police a retrouvé à leur domicile une casquette rouge, des bouteilles de Javel (l'acteur dit en avoir été aspergé), un script de Empire ou encore une cagoule noire.

Alors que l'attaque de Jussie Smollett, qui semblait avoir un caractère raciste et homophobe en raison des insultes prononcées par les deux hommes, a ému Hollywood, la véracité de son récit commence à être remise en question. Ainsi, il semblerait que l'acteur était sur le point d'être écarté de Empire, sa principale source de revenus. La production a toutefois démenti.