Justin Bieber impliqué malgré lui dans une sordide affaire de moeurs...

Le nom de Justin Bieber se trouve une nouvelle fois devant la justice. Quand ce n'est pas le chanteur canadien qui joue lui-même les troubles faits, d'autres le font pour lui et en son nom. Selon le toujours bien informé TMZ, le Biebs se retrouve impliqué malgré lui dans une sordide histoire de moeurs ! Le site américain rapporte qu'un certain Bryan Asrary fait un séjour derrière les barreaux après avoir harcelé et fait chanter des Beliebers (l'armée de fans du chanteur), et plus particulièrement de jeunes, voire très jeunes, filles.

Si l'on ignore l'âge du voyou, on sait qu'en 2014, il est allé discuter en ligne avec une fillette de 9 ans à peine, abonnée au compte de la star. Bryan lui a envoyé un message privé, se faisant passer pour un proche de l'interprète de What Do You Mean. Il a assuré pouvoir lui arranger un rendez-vous avec son idole, avant de parler au nom de Justin Bieber lui-même. Il lui a demandé d'envoyer des photos d'elle nue, menaçant de lui faire du mal si elle ne s'exécutait pas et la pauvre petite a fini par lui envoyer des photos et des vidéos, mais le jeune homme n'en est pas resté là.

L'année dernière, Bryan Asrary est à nouveau entré en contact avec sa victime. Cette fois-ci, il a menacé de publier et de diffuser les photos et vidéos qu'elle lui avait envoyées... à moins qu'elle ne lui en envoie d'autres ! Fort heureusement, la fillette un peu plus âgée a fini par en parler à sa mère qui a immédiatement contacté la police. Les forces de l'ordre n'ont pas tardé à mettre la main sur le malotru qui a avoué avoir tyrannisé la gamine, ainsi que d'autres fillettes dans le pays. Placé en détention, il attend désormais son jugement pour extorsion et pédophilie, entre autres.

Coline Chavaroche