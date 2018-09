Justin Bieber : Pas de mariage sans contrat !

Le grand jour approche pour Justin Bieber et Hailey Baldwin ! Le couple se mariera bientôt au Canada, pays natal du chanteur. L'heureux événement n'aura en revanche pas lieu avant que les fiancés aient signé un contrat de mariage...

L'info nous vient de TMZ ! Le site américain révèle que Justin Bieber et Hailey Baldwin signeront un contrat de mariage avant de se dire "I do" dans la province d'Ontario, où Justin est né et a récemment fait l'acquisition d'une villa hors de prix qui accueillera la réception.

Grâce à ce contrat, Justin Bieber protègera sa fortune, estimée à près de 250 millions de dollars. Celle de sa future épouse, nettement inférieure, est estimée à 2 millions de dollars.

Avant ce mariage, Justin a également manifesté le souhait d'obtenir la nationalité américaine. Il deviendrait ainsi un citoyen américain, tout en conservant sa nationalité canadienne.

Enchantés à l'idée de ce mariage imminent, les fans de Justin Bieber se montrent également inquiets. L'ex-protégé d'Usher apparaît sur une vidéo filmée dans le Michigan sur laquelle il semble être pris de tremblements. Des internautes le soupçonnent d'avoir consommé de drogues.