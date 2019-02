Kad Merad évoque le caractère de Julia Vignali : "Je vais me faire défoncer"

Mercredi 20 février 2019, Kad Merad était l'invité des enfants de l'émission Au tableau !!! sur C8.

Lors de cette émission, le comédien de 54 ans a été invité à évoquer sa compagne Julia Vignali, animatrice sur M6 (Le Meilleur Pâtissier, Mon admirateur secret...). C'est alors qu'ils lui demandaient qui était la meilleure "partenaire féminine" entre sa compagne, Monica Bellucci, Alice Pol et Valérie Lemercier (trois comédiennes à qui il a donné la réplique par le passé) que Kad Merad a statué, amusé, face à un écran tactile : "Ah la vache, ça va être dur ça ! Vous êtes durs, là. Vous savez pourquoi ? Si je rentre à la maison et que j'ai pas entouré Julia, je vais me faire défoncer, moi ! Attendez, elle est d'origine italienne !" Et d'ajouter : "Je les aime toutes, mais je vais quand même faire un double rond sur Julia." Un moment qui a beaucoup amusé les enfants.

Côté audiences, ce nouveau numéro d'Au tableau !!! qui accueillait également le maire de Nice Christian Estrosi (LR) et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner (LREM) a fédéré 345 000 téléspectateurs en moyenne, soit 1,8% de part d'audience. Un score moyen pour l'émission créée par Caroline Delage et produite par Mélissa Theuriau.

