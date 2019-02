Kad Merad, sa rencontre avec Julia Vignali: L'acteur, gêné, fait des confidences

Samedi 16 février 2019, Kad Merad était l'invité de l'émission On refait la télé sur RTL. Venu faire la promotion de la 44ème édition des César qui se tiendra le 22 février prochain et au cours de laquelle il officiera en tant que maître de cérémonie, l'humoriste et comédien n'a pas pu esquiver les indiscrétions sur sa compagne, également connue du grand public, Julia Vignali.

C'est le journaliste Eric Dussart qui a lancé le sujet en évoquant Le Meilleur pâtissier (M6), émission présentée par la femme de 43 ans. Il a demandé à son invité s'il envisageait de participer un jour à l'édition spéciale célébrités. "Je ne prendrai pas cette voie là. (...) C'est chacun dans son univers, dans son monde", a-t-il clairement répondu.



Poussé dans son élan, l'animateur a profité de cette ouverture pour en savoir davantage sur la rencontre du couple, qui file le parfait amour depuis cinq ans. "C'est vrai que vous vous êtes rencontrés sur le plateau de C à vous, alors qu'elle remplaçait Anne-Sophie Lapix en 2014 ?", questionne-t-il faisant ainsi référence à l'époque de la promotion du film Supercondriaque. Mais c'était sans compter sur la discrétion de Kad Merad, prêt à tout pour protéger sa vie privée.

"La première fois que je l'ai approchée physiquement, c'est là. Je ne dirai pas après comment ça s'est passé. Julia Vignali que j'avais aperçue, et....ben bon bref, commencez pas à m'emmerder, sinon je vous sors des dossiers, Eric Dussart. Je préfère vous parler de ce que je vais faire aux Césars", a-t-il rétorqué un peu gêné au micro de la station de radio. Puis, il a conclu "Et puis nous, on ne met pas forcément pas en avant cette histoire. On a une vie de famille, des enfants. Et j'ai pas envie de raconter tout."