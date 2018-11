Julia Vignali (Meilleur Pâtissier) proche de Cyril Lignac hors caméra ?

Après le départ de Faustine Bollaert pour France 2, c'est Julia Vignali qui a été choisie par M6 pour prendre les rênes du Meilleur Pâtissier, en 2017. Très vite, la belle brune de 43 ans a pris ses marques. En plus d'avoir séduit le public, elle s'est vite rapprochée de ses collègues Cyril Lignac et Mercotte.

En dehors des tournages, la compagne de Kad Merad a donc de leurs nouvelles comme elle l'a confié à Purepeople : "Il se trouve que je suis une grande consommatrice des pâtisseries de Cyril. Dès que je vais acheter un gâteau chez lui, je lui envoie une photo de moi devant la pâtisserie et je lui dis : 'C'est bon, il y a du monde, les affaires marchent' (rires). Je lui donne des nouvelles très régulièrement. Sans compter que je me rends souvent dans son restaurant Le Bar des prés que j'adore. Parfois, je l'y retrouve. Quand il n'est pas sur un plateau télé, il est dans son restaurant. Et Mercotte habite en Savoie, mais on se croise quand elle vient faire de la promo sur Paris. Et elle est très active sur les réseaux sociaux, donc j'ai l'impression de la voir tous les jours."

Julia Vignali nous a aussi expliqué qu'entre deux tournages, elle faisait attention à son alimentation. La raison ? La première saison, elle a pris pas moins de 6 kilos : "Avant, dès que je voyais un gâteau, je le mangeais avant qu'il ne disparaisse. Maintenant, j'ai compris qu'il y en aurait toujours et que je pouvais manger à ma faim. Je suis moins compulsive. Et entre deux tournages, je me mets à la diète. Comme ça, j'arrive avec mon poids de forme, sur le tournage je mange, je profite, je m'éclate. Et après, je me remets à la diète. Sur la nouvelle saison, je n'ai pris que 2 kilos, je suis hyper fière. Je les ai dégommés quinze jours après, avant l'été."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.