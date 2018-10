Julia Vignali (Meilleur Pâtissier): "Je me mets à la diète entre deux tournages"

Depuis 2017, Julia Vignali est aux commandes du Meilleur Pâtissier, sur M6. La belle brune de 43 ans a été choisie pour remplacer Faustine Bollaert, qui s'en est allée vivre de nouvelles aventures sur France 2. Et, sans surprise, elle n'a pu s'empêcher de tout goûter lors de ses premières saisons, ce qui lui a valu de prendre quelques kilos lors des tournages.

Mais cela lui a servi de leçon comme elle l'a confié à Purepeople : "Avant dès que je voyais un gâteau, je le mangeais avant qu'il ne disparaisse. Maintenant, j'ai compris qu'il y en aurait toujours et que je pouvais manger à ma faim. Je suis moins compulsive. Et entre deux tournages, je me mets à la diète. Comme ça, j'arrive avec mon poids de forme, sur le tournage je mange, je profite, je m'éclate. Et après, je me remets à la diète. Sur la nouvelle saison, je n'ai pris que 2 kilos, je suis hyper fière. Je les ai dégommés quinze jours après, avant l'été. La première année, c'était 6..."

La compagne de Kad Merad a donc trouvé la bonne solution pour en profiter, sans trop abuser.

