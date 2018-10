Julia Vignali amoureuse de Kad Merad : "Nous sommes un vieux couple"

"Ma plus belle histoire, je crois que c'est la maternité. C'est le pur amour", a confié Julia Vignali à Purepeople à l'occasion de la promotion de sa nouvelle émission Mon admirateur secret (M6). Mais la maman de Luigi (10 ans, né d'une précédente union), ne veut pas un deuxième enfant pour autant avec son actuel compagnon, Kad Merad.

A l'occasion d'une interview pour Télé Star réalisée en juin dernier, l'acteur de 54 ans, qui est papa d'un petit Khalil (né en 2004 de son histoire passée avec l'auteure Emmanuelle Cosso), avait confié : "C'est un sacré truc d'être père ! J'ai deux enfants par la force des choses ! Et je trouve ça super ! Vous me mettez un bébé dans les bras et je deviens fou ! Donc l'idée d'une nouvelle paternité me titillera jusqu'à la fin de mes jours."

Nos confrères de Gala ont donc voulu savoir si Julia Vignali (43 ans) souhaitait agrandir leur famille et sa réponse a été catégorique : "(Rires). Non, ma famille ne va pas s'agrandir. A nous deux, nous avons bientôt 100 ans. Nous sommes un vieux couple, mais nous avons la chance d'être un jeune couple dans nos têtes. Alors on va profiter de cette nouvelle jeunesse que l'amour nous apporte, mais ça ne va pas aboutir sur une nouvelle naissance. Pas de faire-part à l'horizon."