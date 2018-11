Kaley Cuoco mariée pour la seconde fois à 32 ans : "C'est le gars de mes rêves"

Kaley Cuoco n'a jamais été aussi heureuse dans sa vie et ne manque jamais une occasion de le glisser. Interviewée le 11 novembre 2018 par le site Entertainment Tonight en marge du gala Stand Up For Pits à Hollywood, la star de la série The Big Bang Theory en a profité pour s'épancher sur son bonheur conjugal, elle qui a épousé en secondes noces le cavalier Karl Cook lors d'une cérémonie en juin dernier.

Ensemble depuis 2016, les tourtereaux s'étaient fiancés en novembre 2017 et se sont donc dit "oui" quelques mois plus tard. Comblée, l'actrice de 32 ans n'a naturellement que des choses positives à dire sur sa vie de jeune mariée. "C'est ce qu'il y a de mieux ! (...) Pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Je suis tellement heureuse de le retrouver à la maison chaque jour. C'est le gars de mes rêves", a-t-elle confié. Karl Cook a de son côté confié : "C'est génial. Je pense qu'on apprend à être meilleur ensemble et c'est bien là tout ce qui apporte de la joie", a lancé le jeune homme de 27 ans.

Avant de trouver son équilibre avec Karl Cook, Kaley Cuoco avait été mariée une première fois au joueur de tennis Ryan Sweeting. Avec lui, elle avait déjà prouvé sa hâte de passer devant monsieur le maire. Le couple s'était fiancé après trois mois de relation et s'était marié des semaines plus tard. Kaley Cuoco avait finalement annoncé leur divorce après quelques mois d'union, en septembre 2015.