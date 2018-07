Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) s'est mariée

L'actrice de la série "The Big Bang Theory" et son cavalier de fiancé, Karl Cook, se sont unis ce 30 juin 2018. Avec non pas une, mais deux tenues de mariage, Kaley Cuoco a partagé quelques photos de cette journée romantique et champêtre avec ses fans sur Instagram.

Legally KCSQUARED 6-30-18 Une publication partage par @ normancook le 30 Juin 2018 10 :56 PDT

Ok let's party!!! #kcsquared Une publication partage par @ normancook le 30 Juin 2018 11 :18 PDT

Comme le montrent les clichés partagés, le couple s'est uni sur le thème de leur passion commune pour l'équitation. Sur une première photo, les fans ont pu découvrir la comédienne et son époux s'embrassant tendrement dans une écurie décorée de fleurs. La mariée portait une robe de dentelle blanche avec une longue cape assortie. Elle s'est ensuite changée pour la soirée en enfilant une combinaison de dentelle au profond décolleté, troquant son élégant chignon pour une queue de cheval plus légère. Comme l'a indiqué sa maquilleuse Jamie Greenberg, Kaley Cuoco a misé sur le savoir-faire de son ami styliste Brad Goreski pour l'habiller. Ce dernier était également présent lors de l'enterrement de vie de jeune fille particulièrement dansant de son amie.

Le cavalier et fils du milliardaire Scott Cook a demandé sa main à la comédienne le jour de ses 32 ans dans l'intimité de leur maison, lors d'un dîner d'anniversaire couronné d'une impressionnante bague. Le couple se fréquente depuis maintenant deux ans, après s'être rencontré lors d'un événement équestre.

