Kanye West face à une nouvelle épreuve, son père Ray est gravement malade...

Le discret père de Kanye West est gravement malade. D'après les informations rapportées par la presse américaine, Ray West se bat depuis quelques mois contre un cancer de la prostate diagnostiqué au printemps dernier. Originaire d'Atlanta, l'homme de 70 ans est "actuellement soigné à Los Angeles" et répondrait bien à son traitement. "Pour le moment, il semblerait qu'il s'en sorte", écrivent nos confrères. Proche de son papa, le rappeur de 41 ans a mis ses projets en suspens "pour l'aider" et se consacrer à son bon rétablissement.

Né en 1947, Raymond West est un ancien photojournaliste ayant travaillé pour le quotidien The Atlanta Journal-Constitution. Fervent militant en faveur des droits civiques des Afro-Américains entre les années 1960 et 1970, il avait d'abord participé à la même époque au mouvement révolutionnaire Black Panther Party avant de tout quitter pour se consacrer à sa famille.

Il y a presque onze ans, Kanye West avait perdu sa mère Donda West, morte d'une crise cardiaque après des complications liées à une opération chirurgicale. La défunte professeur d'anglais avait divorcé de son époux lorsque leur fils était encore très jeune. L'ancien couple était néanmoins resté en bons termes.

Il y a quelques semaines, Kanye West avait lui-même révélé qu'il souffrait de bipolarité et qu'il avait déjà eu des pensées suicidaires, un an et demi après avoir été hospitalisé pour dépression et paranoïa. Le père de North (5 ans), Saint (2 ans et demi) et Chicago (6 mois) a pu compter sur le soutien de son épouse Kim Kardashian dans toutes ces épreuves.