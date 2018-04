Kanye West révèle le visage du responsable de la mort de sa mère

Kanye West a fait son retour sur Twitter le vendredi 13 avril et fait depuis trembler la toile ! Ce week-end, il y a dévoilé le visage de l'homme responsable de la mort de sa mère. Yeezy souhaite pardonner le chirurgien Jan Adams, auteur de la dernière opération sur la défunte Donda West.

La série de tweets de Kanye West s'est poursuivie ce samedi 28 avril. Le rappeur et créateur de mode de 40 ans y a publié un extrait de conversation par texto avec un ami, surnommé "Wes" dans son répertoire. Kanye lui a envoyé la photo d'identité d'un homme. Il en révèle l'identité dans les messages suivants.

"C'est le chirurgien plastique Jan Adams. La personne qui a réalisé la dernière opération de ma mère", écrit Kanye West à son ami. Le mari de Kim Kardashian et papa de trois enfants (North, Saint et Chicago West) précise à "Wes" qu'il souhaite utiliser ce mugshot du praticien comme illustration de son album à venir, une manière surprenante de pardonner l'homme responsable de la disparition de sa mère : "Je veux [le] pardonner et arrêter de [le] haïr."

Donda West est morte en novembre 2007 de complications suite à une abdominoplastie et une réduction mammaire.