Karim Benzema : En larmes face à des photos de ses enfants dans Quotidien

Jeudi 16 mai 2019, Karim Benzema était l'invité de Quotidien (TMC). Le footballeur de 31 ans a accepté d'évoquer sa vision de l'équipe de France de football, sa carrière au Real Madrid, mais également sa vie de famille. Yann Barthès n'a pas hésité à lui poser des questions sur ses deux adorables enfants, Ibrahim (3 ans) et Mélia (5 ans), montrant à l'ancien Bleu des photos de famille.

"Vos enfants ont changé quoi dans votre vie ? On va les regarder parce que vous les postez partout sur Instagram", questionne Yann Barthès. "Mes enfants... c'est tout. Je n'ai même pas les mots, ça me touche au coeur. C'est beaucoup en fait, je n'ai pas les mots. Il faut pas montrer ça, sinon ça va me mettre les larmes", dit-il, les larmes aux yeux. C'est en voyant une photo de son fils Ibrahim et de lui enfant que Karim Benzema craque et fond en larmes sur le plateau de Quotidien. "Désolé, je ne voulais pas vous faire pleurer", renchérit l'animateur.

"Vous leur enseignez quoi ?", poursuit Yann Barthès. "Tout, le respect. Ils sont encore un peu petits pour leur parler de la vie de tous les jours. J'essaie de ne pas les mettre dans un confort et j'aimerais qu'ils aillent chercher eux-mêmes leur travail, puis qu'ils respectent toujours leurs parents et les gens", indique Karim Benzema.