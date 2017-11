Karim Benzema et Rihanna : "J'ai été très heureux de la rencontrer"

Simple coup de buzz ou véritable histoire, bien qu'éphémère, avec Rihanna ? Karim Benzema n'est toujours pas prêt à révéler la nature des liens qui les ont unis en juin 2015. A cette époque, la célèbre chanteuse et l'attaquant du Real Madrid étaient inséparables, multipliant les apparitions ultra médiatisées à New York, même en présence de Chris Brown.

Deux ans après cet emballement, Les Inrockuptibles reviennent sur le sujet alors que l'hebdomadaire publie une longue interview de Karim Benzema réalisée à Madrid au cours du mois d'octobre. Lorsqu'il lui est demandé quel est le regard qu'il porte sur la sublime Barbadienne, KB 9 reste volontairement évasif et se montre positif. "J'ai été très heureux de la rencontrer. Elle est très différente de l'image que l'on peut se faire d'elle. Elle ne se prend pas au sérieux. C'était vraiment bien de se voir", confie-t-il.

Les premiers liens entre Karim Benzema et Rihanna se sont créés lors de la Coupe du monde 2014 qui s'est jouée au Brésil et que la chanteuse a suivie et qu'elle n'a cessé de commenter sur Twitter, adressant de gentils mots à l'attaquant français. C'était à l'époque où le sportif de 29 ans originaire de Lyon portait les couleurs de l'équipe de France, privilège qu'il n'a plus reçu depuis longtemps mais qui ne remet pas en cause son envie de revenir. "Quel footballeur ne rêve pas de disputer une Coupe du monde ? J'ai toujours l'espoir d'aller en Russie", lâche-t-il aux Inrockuptibles. Un message directement destiné à Didier Deschamps qui le boude chez les Bleus.

Karim Benzema n'a pas seulement tapé dans l'oeil de Rihanna, mais aussi d'un certain faiseur de tubes appelé Drake, dont Riri a aussi été très proche. Le papa de la petite Mélia n'est pas surpris que le chanteur canadien soit fan de lui puisqu'il se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. "Ça me touche qu'une superstar comme lui puisse se dire fan de moi. Surtout que j'aime beaucoup sa musique et que c'est un vrai chanteur", confie-t-il.

Pour tous les fans de KB9, un documentaire intitulé Le K Benzema lui sera consacré le 12 novembre prochain sur Canal +. En attendant l'intégralité de son interview est à retrouver dans Les Inrockuptibles en kiosques le 1er novembre.