Karine Ferri enceinte et déçue : "Je veux préserver mon couple..."

Déjà maman d'un petit Maël (2 ans), Karine Ferri est enceinte de son deuxième enfant. Avec son amoureux le footballeur Yoann Gourcuff, à qui elle s'est pacsée, l'animatrice de 35 ans s'apprête à agrandir la famille. Mais bien qu'elle ait officialisé sa grossesse, la jolie brune compte préserver son jardin secret comme elle l'explique à nos confrères de Yahoo.

Rappelons que c'est la presse people qui a révélé que Karine Ferri était enceinte, bien avant qu'elle ne l'annonce elle-même. "C'est une intrusion dans ma vie privée que j'essaie de protéger au maximum, lance-t-elle. Je veux préserver notre couple, notre famille, même si ce n'est pas toujours simple. Surtout quand les propos sont méchants et malveillants." Il y en a d'ailleurs certains qui "font du mal" et qui ont "des répercussions sur [sa] famille".

Karine Ferri indique alors que, parfois, elle a "juste envie de garder certaines choses pour [elle]". "Surtout qu'une grossesse est très fragile avec des délais à respecter. On ne peut pas annoncer les choses comme ça juste pour vendre du papier", s'offusque la future maman.

Heureusement, l'animatrice des Plus Belles mariées et de The Voice sur TF1 peut compter sur la bienveillance de ses collaborateurs. Dans les colonnes de TV Magazine, elle révélait ainsi être entourée de superbes équipes de tournage qui lui ménagent des pauses siestes ! "Tout est calé en fonction de ma grossesse", lançait-elle.