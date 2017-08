Karine Ferri, la mort de Grégory Lemarchal : "La vie n'a plus le même poids"

Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal (23 ans) était emporté par la mucoviscidose. La mort du jeune chanteur a tant marqué les esprits que, dix ans plus tard, le public continue de penser à lui et lui rend hommage en soutenant le combat de ses proches contre la maladie qui l'a tué. Interviewée par le magazine Gala, Karine Ferri, ex-compagnon du jeune homme à la voix d'ange, est revenue sur son décès.

Si l'animatrice de 35 ans a refait sa vie – elle s'est récemment pacsée à Yoann Gourcuff (31 ans), père de son fils Maël (1 an) – elle ne cache pas que la disparition de Grégory Lemarchal a changé sa vie et "en grande partie" sa façon d'aborder le quotidien. Avouant être de nature nostalgique, elle explique "avoir peur du temps qui passe et avoir peur de perdre ce qui a été". "J'étais déjà très sensible, mais quand l'impensable arrive, après, il est difficile de se sentir léger, la vie n'a plus le même poids. (...) À un âge où on a tendance à croire que rien ne peut nous arriver ni nous arrêter, un âge où on s'amuse, j'ai dû faire face à une réalité qui a bouleversé ma vie à jamais", poursuit-elle.

Confiant que cette épreuve l'a fragilisée et renforcée à la fois, Karine Ferri tente aujourd'hui de "profiter à fond de chaque instant" et de vivre "parfois comme si tout pouvait s'arrêter demain".

Engagée personnellement dans la lutte contre la mucoviscidose, la jolie maman a présenté le 7 janvier dernier sur TF1 une soirée dédiée à Grégory Lemarchal, Grégory Lemarchal, 10 ans après, l'histoire continue, diffusée en direct du Zénith de Paris.

