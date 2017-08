Karine Ferri comblée : "Je suis amoureuse, maman et bien dans ma vie"

Le 7 avril 2016, après des années d'amour, Karine Ferri et Yoann Gourcuff ont accueilli leur premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Maël. Cet heureux événement a bouleversé la vie de l'animatrice de 35 ans. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Loisirs, la jolie brune s'est confiée sur son nouveau quotidien de jeune maman.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Karine Ferri respire le bonheur : "Aujourd'hui, je suis comme je suis, c'est-à-dire une femme heureuse et épanouie. Quand on est amoureuse, maman et bien dans sa vie, ça se voit non ?", fait-elle remarquer. Dans la foulée, celle qui co-animera The Voice Kids 4 (TF1) avec Nikos Aliagas dès la rentrée a assuré passer un formidable été. "Ce sont les plus belles vacances que j'ai la chance de passer, grâce à l'arrivée de notre fils, a-t-elle déclaré. Ce sont des vacances en famille, ensoleillées, avec du bruit, le parasol, les châteaux de sable... et la sieste qui rythme la journée." En effet, désormais Karine Ferri "[vit] en fonction de Maël" : "La priorité, c'est le petit", assure-t-elle.

Celle que la maternité a rendue "vulnérable", comme elle l'a elle-même expliqué, a par la suite évoqué l'éducation de son petit garçon : "Le plus important, c'est le respect, la politesse, le partage... Ne jamais oublier d'où l'on vient. Je crois que je serai intransigeante sur ces questions." Des valeurs qui tiennent à coeur au couple. En effet, l'ex-compagne de Grégory Lemarchal précise ne pas être "mondaine". "Les soirées branchées ne font pas parties de nos habitudes (...) Nous sommes une famille comme les autres, a-t-elle lancé. Et que nous soyons un ou deux personnages publics ne change pas grand-chose..." Voilà qui est dit !

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Loisirs, en kiosques ce lundi 14 août 2017.