Karine Le Marchand en larmes : La belle surprise des agriculteurs de ADP !

Afin de fêter ses 30 ans d'existence, M6 proposait à ses téléspectateurs une soirée spéciale anniversaire animée par Stéphane Plaza et Karine Le Marchand. Et cette dernière a eu bien du mal à retenir ses larmes à la suite d'une belle surprise.

L'amour était véritablement dans le pré pour certains agriculteurs. Depuis sa diffusion en 2006, nombreux sont les candidats à être repartis au bras de l'une de leurs prétendantes. Sur 117 participants, pas moins de 68 couples se sont formés et pour certains, c'était tout simplement une évidence. On pense notamment à Pierre et Frédérique (saison 7 en 2012) qui ont rapidement scellé leur union et sont devenus les heureux parents de Gabriel (3 ans) ou à Thierry et Annie (de la même saison) qui se sont mariés devant les caméras de M6.

Au total, on compte 17 mariages et 39 bébés ont vu le jour grâce à L'amour est dans le pré. Impossible donc pour M6 de ne pas évoquer ces nombreuses idylles nées sous nos yeux. Certains agriculteurs en ont d'ailleurs profité pour réserver une petite surprise à Karine Le Marchand, animatrice du programme de dating depuis la saison 5 (Véro­nique Mounier a présenté les saisons 1 et 3 et Ales­san­dra Sublet la 2e et 4e édition).

En plus d'avoir participé à une touchante vidéo où on peut les voir avec leurs enfants, Pierre et Frédérique, Bruno ou encore Yohann ont débarqué sur le plateau avec leur progéniture, pendant que les Kids United reprenaient l'ancien générique du programme You're Beautiful, de James Blunt. Une attention qui a fait verser quelques larmes à la grande amie de Stéphane Plaza.