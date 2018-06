Karine Le Marchand et JoeyStarr : Le duo continue de se taquiner sur Instagram

Toujours plus complices, Karine Le Marchand et JoeyStarr n'hésitent pas à se titiller sur Instagram, pour le plus grand plaisir de leurs fans respectifs. Par vengeance, l'animatrice va jusqu'à partager un extrait de leur intimité.

Ses quelque 127 000 abonnés ont ainsi pu découvrir le rappeur français endormi au lit. Pour accompagner son portrait, Karine Le Marchand a commenté : "...DIDIER... #revenge #CommeUnBébé #CommeUnAgneau #CommeUnCoeur". Une photo peu flatteuse qui est en fait une revanche après que JoeyStarr a lui-même publié un cliché de son "amante" dans les bras de Morphée en avril dernier. La riposte de la belle brune n'a pas laissé ses fans indifférents : "Karine – Didier 1 partout !", "Pris à son propre jeu" ou "L'arroseur arrosé", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

#nightcall #teaminsomnie #jourduseigneur A post shared by Joeystarr (@joeystar_r_dah_punkfunkhero) on Apr 21, 2018 at 9:02pm PDT

La présentatrice d'M6 et l'acteur de 50 ans passent beaucoup de temps ensemble depuis plusieurs mois. Particulièrement active sur les réseaux sociaux, celle qui vient de partager un tendre cliché de sa fille Alya pour la fête des Mères n'en est pas à sa première photo de Joeystarr. À quand l'officialisation du couple ?

