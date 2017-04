Karine Le Marchand : Selfie à la plage avec Arthur !

Alors que le printemps a amené les premiers rayons du soleil, les parcs, les terrasses et les plages commencent à voir revenir les foules des grands jours. Dès le moindre le moment de temps libre, le farniente est au rendez-vous et ce ne sont pas Karine Le Marchand et Arthur qui vont dire le contraire...

Sur Instagram, le poids lourd de TF1 a partagé une photo prise avec la vedette de M6 sur une plage de Tel Aviv, en Israël, au cours du week-end du 8 avril. "L'amour est dans le pré mais l'amitié est sur la plage ! #karinelemarchand #bluebirdbeach #chillmode", a commenté Arthur en légende d'un selfie de sa complice et lui. De quoi rendre jaloux Stéphane Plaza, ami fidèle de Karine Le Marchand ? Une nouvelle amitié est-elle née ? A suivre...