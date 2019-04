Karl Lagerfeld : "Dans le déni total de sa maladie" selon Inès de la Fressange

La mort de Karl Lagerfeld a suscité une vive émotion chez les amoureux de mode. France 2 lui a rendu un nouvel hommage dans l'émission Stupéfiant ! entièrement consacrée à la maison Chanel et diffusée lundi 1er avril. Interviewée, Inès de la Fressange s'est confiée à propos de son ami disparu : "Il était totalement dans le déni de sa maladie."

Lundi 1er avril, Léa Salamé a présenté un nouveau numéro de Stupéfiant !. L'émission de cette semaine était une spéciale "Saga Chanel" entièrement consacrée à la maison parisienne. Inès de la Fressange est intervenue pour parler de l'ancien directeur de création de Chanel, son ami couturier Karl Lagerfeld. Elle confie : "C'était pas du tout quelqu'un de tactile. Il aimait pas du tout ce qu'il pouvait considérer comme de la mièvrerie. En revanche, vers la fin de sa vie, il était beaucoup plus bienveillant dans ses propos, beaucoup plus calme, et beaucoup touchant."