Kate Beckinsale célèbre sa fille Lily : Une bombe de 19 ans qui a bien changé

L'occasion de vérifier que la petite Lily, dont on loue la beauté, a bien grandi et qu'elle ressemble décidément beaucoup à son illustre maman. Et comme elle, c'est d'abord vers le cinéma que la jeune fille s'est tournée, apparaissant furtivement dans Underworld 2 en 2006, puis dans Click où sa mère donnait la réplique à Adam Sandler. En 2009, elle jouait tout simplement le rôle de sa mère dans une version jeune pour le film Everybody's Fine. Aujourd'hui, Lily s'est éloignée des caméras pour poursuivre ses études, et c'est tout naturellement sur Instagram que l'on peut suivre ses aventures (et voir ses posts souvent amusants). Sur le réseau social, la jeune femme compte pas moins de 83 000 abonnés...