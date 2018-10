Kate Hudson maman pour la 3e fois : Le prénom original de sa fille

Kate Hudson est déjà maman de deux garçons, Ryder (14 ans), né de son union avec Chris Robinson, leader des Black Crowes, et Bingham (7 ans), né de sa romance avec le chanteur de Muse Matthew Bellamy. La fille de Goldie Hawn et Bill Hudson est aujourd'hui en couple avec le chanteur du groupe Chief, Danny Fujikawa, 32 ans. "Tout le monde va bien et est aussi heureux que possible. Notre famille vous remercie pour tout l'amour et pour les voeux qui nous ont été envoyés, nous vous les renvoyons", a-t-elle conclu dans son message. Félicitations !