Kate Middleton de sortie : son anecdote amusante sur sa fille, fan de slime

Ce genre d'engagement royal lié aux enfants est bien souvent l'occasion pour le duc et la duchesse de Cambridge de partager quelques anecdotes sur leur vie de famille avec leurs trois enfants : George (5 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an). Ce mercredi n'a pas fait exception puisque, comme le rapporte Hello!, Kate Middleton a raconté que sa fille aimait jouer avec du slime, une pâte visqueuse et colorée : "Charlotte, ma fille, a fait tomber la sienne sur le sol et elle était rose. Elle a fini marron et couverte de boue. Ça finit toujours tout gluant, non ?" Le lendemain, ce 2 mai, la petite Charlotte a justement fêté ses 4 ans. Un anniversaire pour lequel sa mère a une nouvelle fois mis ses talents de photographe à profit en réalisant trois portraits inédits de sa fille.