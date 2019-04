Kate Middleton distinguée par la reine Elizabeth II, un honneur suprême !

Le 29 avril 2019 ne marque pas seulement les huit ans de mariage du prince William et Kate Middleton. Ce lundi, la duchesse de Cambridge a en effet reçu une grande distinction de la part de la reine Elizabeth II, qui lui a accordé un honneur prestigieux : celui d'être faite Dame grand-croix de l'Ordre royal de Victoria, créé en 1896 par la reine du même nom.

Comme l'explique le site du magazine Hello!, cet honneur a été personnellement ordonné par la monarque de 93 ans pour saluer les services de sa belle-petite-fille au nom de la famille royale. Kate Middleton a ainsi reçu le plus haut degré de cette récompense en devenant Dame grand-croix, qui surpasse les grades de Dame commandeur, Commandeur, Lieutenant et Membre. Particulièrement investie auprès de diverses organisations caritatives, notamment en faveur du bien-être mental et de l'éducation des enfants, c'est toujours avec le sourire et avec élégance que la duchesse représente la famille royale britannique lors d'événements officiels au Royaume-Uni et à l'étranger. En mars dernier, la mère de George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (1 an) a partagé son premier engagement avec la reine au King's College de Londres. Une sortie lors de laquelle la Britannique de 37 ans a affiché une certaine complicité avec la souveraine, au point de partager une même couverture.