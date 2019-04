Charlotte de Cambridge: Son parrain Thomas a trouvé l'amour dans sa future école

Le prince George de Cambridge a très certainement trouvé des copains à l'école Thomas's Battersea, où il va depuis septembre 2017, mais un proche du prince William y a quant à lui trouvé une copine : trois ans après son divorce retentissant de Lady Melissa Percy, Thomas van Straubenzee a retrouvé l'amour auprès d'une membre du corps enseignant, révèle le journaliste mondain Richard Eden dans sa chronique Eden Confidential pour le Daily Mail.

Parrain de la princesse Charlotte de Cambridge, qui rejoindra à son tour les bancs de Thomas's Battersea à la rentrée de septembre prochain, Thomas van Straubenzee est engagé dans une "relation sérieuse" avec une jeune femme dénommée Lucy Lanigan O'Keeffe, qui occupe la fonction de directrice adjointe au sein de l'école privée et s'occupe de mener les programmes d'action sociale de l'établissement. Et qui, accessoirement, est la soeur du pentathlonien irlandais Arthur Lanigan-O'Keeffe (8e aux JO de Rio 2016). "Ils sont très heureux ensemble, cela fait quelques mois maintenant que cela dure", a confié un de leurs proches à Richard Eden.

Une idylle qui aurait rendu le sourire au bon ami des princes William et Harry, qu'il connaît depuis leurs années d'enfance à l'école Ludgrove, après l'épreuve d'un divorce fracassant. Thomas van Straubenzee avait épousé en juin 2013 Lady Melissa Percy, fille de de Lord Ralph Percy, le puissant duc de Northumberland, lors de noces fastueuses auxquelles les fils du prince Charles avaient assisté au château d'Alnwick, bien connu des fans d'Harry Potter pour se muer en Poudlard dans les films de la saga au cinéma. Leur divorce, en 2016, avait été brutal et monsieur n'était visiblement pas exempt de tout reproche : les faits mentionnés par Lady Melissa pour justifier sa demande apportaient "la preuve du comportement déraisonnable du défendeur" et le tribunal a eu tôt fait de lui accorder le divorce. Elle est aujourd'hui en couple à New York avec le patron d'un fonds d'investissement.

L'histoire ne dit pas si c'est en accompagnant sa filleule Charlotte de Cambridge à l'école où elle rejoindra bientôt son grand frère que Thomas a connu Lucy...