Kate Middleton enceinte de 4 mois: Étincelante, elle charme un ex One Direction

Kate Middleton brillait de mille feux vendredi 24 novembre lorsqu'elle a assisté au spectacle Royal Variety Performance organisé au théâtre Palladium de Londres. Tous les ans depuis 2012, ce spectacle caritatif organisé en faveur du Royal Variety Charity, patronné par la reine Elizabeth II, rassemble de nombreux artistes anglophones qui divertissent le public, dans lequel se trouvent plusieurs représentants de la famille royale. Pour son édition 2017, le Royal Variety Performance a pu compter sur la présence d'un couple hautement scruté : Kate Middleton et son époux le prince William.

Enceinte de son troisième enfant, contrainte au repos au début de sa grossesse pour cause d'hyperémèse gravidique (vomissements incoercibles pendant le premier trimestre de la grossesse), Kate Middleton est à présent bien plus une forme. Un regain d'énergie qui se traduit par de nombreuses apparitions publiques, en solo ou avec son mari.

Pour cette grande soirée de divertissement, la duchesse de Cambrigde a opté pour une élégante et étincelante robe bleue signée Jenny Packham qui dévoilait très légèrement son ventre arrondi. Chaussée de hauts talons, la maman du prince George et de la princesse Charlotte qui se trouve actuellement dans son quatrième mois de grossesse s'est montrée rayonnante, allant avec entrain au contact des artistes une fois le spectacle terminé. Après avoir suivi chacune des performances dans le box royal, la future maman de 35 ans a tenu à échanger avec les chanteurs présents, dont un ancien membre du groupe One Direction : Louis Tomlinson. Subjugué la duchesse de Cambridge et son époux, le chanteur de 25 ans s'est montré particulièrement impressionné lors de leur poignée de mains.

Les téléspectateurs anglais pourront découvrir très prochainement l'édition 2017 du Royal Variety Performance, puisque le spectacle sera diffusé au courant du mois de décembre sur la chaîne ITV. Louis Tomlinson s'ajoute à une longue liste d'artistes composée notamment de James Blunt , de Paloma Faith, de The Killers, de Seal, du gagnant de Britain's Git Talent 2017 Tokio Myers, ou encore de la troupe du Cirque du soleil. Le spectacle caritatif a pour but de lever des fonds pour les acteurs du divertissement comme l'a rappelé Kensington Palace sur sa page Instagram.