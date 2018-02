Kate Middleton : Enceinte, elle brave le froid en beauté à Oslo avec William

Si la météo neigeuse a contrarié leurs derniers plans en Suède, obligeant à l'annulation d'une démonstration des forces armées à laquelle ils devaient assister à la base aérienne d'Uppsala, c'est un temps tout aussi parfaitement nordique qui attendait le prince William et Kate Middleton de l'autre côté de la frontière, à Oslo en Norvège.

Pour le second volet de leur visite officielle en Scandinavie, après deux journées animées passées en Suède, le duc et la duchesse de Cambridge ont atterri en milieu de journée à l'aéroport Gardermoen d'Oslo, où les déneigeuses avaient oeuvré pour préparer leur arrivée. Sur le tarmac, le comité d'accueil était constitué par le prince héritier Haakon et la princesse Mette-Marit de Norvège. Le fils du roi Harald V et son épouse prenaient ainsi le relais de leurs homologues Victoria et Daniel de Suède, lesquels s'étaient mobilisés pour accompagner les hôtes britanniques au cours de leur visite et avaient même mis leurs jeunes enfants à contribution à l'occasion d'un thé dans une ambiance familiale et cosy.

Compte tenu des conditions, le quatuor n'a guère traîné dehors et, les embrassades et civilités expédiées, s'est engouffré dans la colonne de véhicules officiels prévus pour le cortège princier, qui a pris la direction du palais royal, où William et Kate ont été invités à séjourner. Le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège les y attendaient pour leur souhaiter la bienvenue dans les règles de l'art et les convier à déjeuner. Sous son manteau Catherine Walker – le troisième de cette griffe en trois jours –, la duchesse Catherine, enceinte de son troisième enfant à naître en avril, dévoilait alors une ravissante robe Seraphine (marque de vêtements de maternité qu'elle a depuis longtemps adoptée) qui, ceinturée sous un bustier en dentelle, soulignait joliment ses rondeurs.