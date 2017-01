Kate Middleton et la vie de princesse : "William prend bien soin de moi"

Alors que son éventuelle participation à la cérémonie des BAFTA Awards le 12 février prochain suscite un débat inattendu, la duchesse Catherine de Cambridge a fait l'unanimité, ce mardi 24 janvier 2017, auprès des jeunes patients d'un hôpital pour enfants qu'elle visitait à Quidenham, dans le Norfolk.

Quelques jours après l'officialisation de l'installation permanente à venir du duc et de la duchesse de Cambridge à Londres dans l'optique de la scolarisation du prince George et d'un accroissement de leurs activités royales, Kate faisait de la résistance dans le Norfolk - où Anmer Hall restera toutefois une résidence secondaire appréciable pour la famille - pour honorer le travail précieux d'un des établissements de l'association des Hôpitaux pour enfants d'East Anglia (EACH - East Anglia's Children's Hospices), dont elle assume le patronage depuis 2012 et le début de sa carrière royale.

Superbe dans un tailleur vert menthe de la marque Hobbs (en dessous, un chemisier Gérard Darel) flattant sa silhouette svelte et perchée sur de hauts talons, la duchesse Catherine, 35 ans depuis quelques jours, a fait une arrivée très remarquée sous un doux soleil hivernal. Le public était au rendez-vous, notamment les plus jeunes admiratrices, dont une qui a pu lui remettre un joli dessin de sa princesse préférée - on vous laisse deviner qui. Une fois à l'intérieur de l'hôpital, une fillette de 4 ans a justement eu l'opportunité de lui demander à quoi ressemble la vie d'une vraie princesse : "Mon mari prend bien soin de moi", a répondu Kate, selon des propos rapportés par la maman de la petite demoiselle, Daisy, et de sa grande soeur Isabella (6 ans), patiente du centre atteinte de pathologies neurologiques.

Comme toujours lors de ces visites, la duchesse a consacré beaucoup de temps aux enfants, participant à leurs jeux et ateliers de thérapie par l'art, recevant un nouveau portrait d'elle signé d'une petite Isabella (tellement généreuse sur la peinture et les paillettes que l'assistante de puériculture craignait que Kate en ait partout !) et s'extasiant devant les dinosaures en jouets qui auraient ravi son fils le prince George, fan de ces créatures. En discutant avec le directeur d'EACH, qui s'est remémoré ses premières visites en toute discrétion avant l'annonce de son patronage, elle a pu repenser au premier discours officiel de sa carrière royale, fait pour le compte de l'organisme - "terrifiant", a-t-elle ajouté en souriant à ce propos. En marge de ses rencontres avec professionnels, bénévoles et familles, la duchesse Catherine a pu s'enquérir de l'état d'avancement d'une grande levée de fonds de 10 millions de livres pour un nouvel hôpital pour enfants.

Pendant ce temps-là, le prince William aussi faisait des merveilles. Alors qu'il a annoncé la fin prochaine de son contrat de pilote d'hélicoptère ambulance pour l'East Anglian Air Ambulance afin de se consacrer pleinement à sa carrière royale, il effectuait le même jour une intervention décisive pour transporter un blessé, s'attirant par la suite les louanges de la police locale.