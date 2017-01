Kate Middleton persona non grata aux BAFTA Awards ? Une curieuse dispute...

Mais qui de sensé dans ce monde pourrait vouloir se priver de la présence de la duchesse Catherine de Cambridge lors d'une cérémonie de remise de prix hypermédiatique et ultraglamour ? Ce serait pourtant le souhait difficilement compréhensible de cadres de la prestigieuse British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), organisme que préside depuis 2010 le prince William...

Équivalent britannique des Oscars, les BAFTA Awards tiendront leur 70e édition le 12 février 2017 au Royal Albert Hall, soit deux semaines avant la grand-messe américaine du cinéma mondial. Pour autant, la cérémonie anglaise ne joue pas les faire-valoir et, chaque année, Londres accueille les plus grandes stars des écrans et du bottin mondain. Avec le prince William aux commandes de la fameuse académie, elle pourrait même compter sur l'icône féminine la plus prisée du royaume en la personne de la duchesse Catherine. Mais, à en croire le tabloïd The Sun, le duc de Cambridge serait "empêtré en coulisse dans un débat quant à la participation ou non" de son épouse.

Si la présence de William est plus que jamais espérée pour la première fois depuis 2014, après deux éditions sans lui qui ont suscité de "sérieuses critiques" envers son statut de président de l'Académie (à titre de comparaison, il a assisté dans le même temps aux trois finales de FA Cup en sa qualité de président de la Fédération anglaise de football), celle de Kate ne serait pas souhaitée par certains, de peur qu'elle fasse de l'ombre aux vedettes du cinéma et de la télévision ! Un avis que ne partage heureusement pas la directrice déléguée de la BAFTA, Amanda Berry, laquelle oeuvrerait d'arrache-pied pour régler le problème.

Le dernier mot pour William ?

La duchesse a déjà accompagné plusieurs fois son mari lors d'événements sous l'égide de l'Académie depuis le premier, à Hollywood en juillet 2011 lors de leur tournée royale post-mariage, mais n'a encore jamais pris part à sa grande soirée d'awards. Et celui-ci tiendrait à ce qu'elle le seconde cette année : "William a fait savoir qu'il veut y aller cette année et amener Kate avec lui. Ce serait une véritable démonstration d'engagement envers la BAFTA et cela ferait les gros titres partout dans le monde", commente une source interne à l'Académie. "La plupart des gens estiment que William finira par avoir le dernier mot et amènera Kate, mais le seul fait que sa participation ait été mise en question est assez embarrassant", juge une autre.

Pendant qu'en coulisse on ergote, côté officiel on dément formellement cette rumeur, qualifiée de "totalement fausse" : "Nous serons ravis d'accueillir leurs altesses royales à chaque fois qu'elles pourront venir", a déclaré un porte-parole de l'organisation.

La duchesse Catherine viendra-t-elle non pas voler, mais partager la vedette avec les actrices britanniques Emily Blunt et Naomi Harris, nommées, le 12 février prochain ? Suspense...