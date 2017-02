Kate Middleton : Graine d'aviatrice avant de débarquer à Paris avec William

Si Kate Middleton était en mission officielle en ce mardi 14 février 2017, jour de Saint-Valentin, une annonce a presque éclipsé sa rencontre avec des cadets de la RAF à la base de Wittering, à une heure de voiture à l'ouest de sa maison de Sandringham : la duchesse et son mari le prince William vont bientôt venir à Paris !

À l'initiative du ministère britannique des Affaires étrangères, le duc et la duchesse de Cambridge seront dans la capitale française les 17 et 18 mars. Le couple princier y rencontrera "des dirigeants français issus de plusieurs domaines" et prendra part à un "dîner officiel à la résidence de l'ambassadeur britannique", d'après les premiers détails fournis dans un communiqué par le palais de Kensington, leur résidence officielle à Londres, avant d'assister le samedi au match du Tournoi des Six nations opposant au Stade de France le XV du Coq à celui du pays de Galles – pays auquel William et Kate demeurent très attachés pour y avoir vécu ensemble plusieurs années. La seule visite en France du prince William et de la duchesse Catherine remonte à juin 2014, à l'occasion des cérémonies commémoratives du Débarquement en Normandie. Leur présence dans la Ville Lumière aura forcément une connotation particulière en cette année qui marquera, le 31 août prochain, les 20 ans de la disparition de Lady Di...

En attendant, c'est dans le Cambridgeshire que la belle Kate se trouvait ce mardi, après sa participation d'un glamour hollywoodien à la cérémonie des BAFTA Awards. Commandante honoraire et marraine des cadets de l'Armée de l'Air britannique, la jeune femme de 35 ans assumait pour la troisième fois – mais cette fois, son fils George n'était pas là – ce patronage qu'elle a hérité en décembre 2015 du duc d'Édimbourg en visitant un camp d'entraînement. Radieuse et immanquable, au milieu des uniformes, dans son nouveau blazer rouge de la marque Philosphy Di Lorenzo Serafini porté avec un polo et un jean skinny noirs, la duchesse de Cambridge a d'ailleurs pu découvrir les éléments de la formation des jeunes militaires : elle s'est notamment installée dans le cockpit d'un avion école, a testé un simulateur et a observé un exercice de maniement des armes.

Et apparemment, elle a eu tout bon : "Elle y allait en douceur avec les commandes, a apprécié le lieutenant Michael Salter. Souvent, les gens sont trop brutaux mais elle a fait exactement comme il fallait. Les commandes sont extrêmement sensibles et elle était extrêmement sensible. (...) C'était naturel pour elle." Un cadet de 18 ans a même estimé qu'elle s'en était aussi bien tirée que lui au simulateur. William, pilote d'hélicoptère de métier, sera sans doute fier.