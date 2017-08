Kate Middleton : Pourquoi n'a-t-elle pas le droit de signer des autographes ?

Dans la famille royale britannique, on ne transige pas avec les règles. À l'initiative du code de bonne conduite imprimé notamment par la reine Elizabeth II, chaque membre de la famille est soumis à des obligations et autres interdictions. Parmi elles, celle de ne pas signer d'autographes. Une demande qui est régulièrement faite aux plus célèbres figures de cette famille, comme Harry et Kate Middleton. Cette dernière est pourtant la membre qui s'autorise le plus de bains de foules. Mais jamais vous ne la verrez griffonner sa signature sur une photo.

Poignées de main, accolades, selfies... Kate Middleton a toute une panoplie de possibilité pour satisfaire les demandes de ses nombreux(ses) admirateurs et admiratrices. Mais pas d'autographe, pour la simple et bonne raison que la signature pourrait être imitée et/ou reproduite, avec tous les dangers que cela implique – comme usurper une identité. Le seul à avoir dérogé une seule fois à la règle est le prince Charles, en 2010, qui avait signé "Charles 2010" sur un bout de papier pour une victime des inondations. En outre, sa réponse est toujours la même lorsqu'on lui demande un autographe : "Désolé, ils ne me le permettent pas".

Les seuls papiers sur lesquels Kate Middleton, ainsi qu'Harry ou William, sont habilités à apposer sa signature doit forcément être un document officiel qui aurait été antérieurement autorisé par la reine en personne. Sous peine de quoi ? Cette question, personne n'a jamais osé y répondre...