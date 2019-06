Kate Middleton : Son frère James dévasté par un acte de malveillance

James Middleton est un grand ami des animaux. Bien qu'il pose sans cesse avec ses chiens sur Instagram, cet homme de 31 ans s'est également lié d'amitié avec un oisillon, une brebis, une poule et même des canetons. Récemment, il emmenait ses chiens avec lui au ski et rappelait comment les animaux l'avaient aidé à combattre sa dépression. "J'ai été très angoissé à l'idée d'être seul, je me suis senti seul dans l'univers. Heureusement pour moi, j'ai mes chiens", avait-il déclaré. James souffrait de troubles mentaux. Des maux qu'il à propos desquels il s'était confié au Daily Mail en janvier 2019 : "Je ne pouvais pas communiquer, pas même avec ceux que j'aimais le plus : ma famille et mes amis. C'est une maladie, un cancer de l'esprit." On ne peut qu'imaginer l'étendue de son désespoir après la perte d'un objet aussi symbolique...