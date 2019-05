James Middleton in love d'une Française: le frère de Kate officialise en photo !

La romance de James Middleton et d'Alizée Thévenet avait été percée à jour en janvier dernier, lorsque le Britannique et la Française avaient été photographiés ensemble à Saint-Barthélemy, à l'occasion de vacances avec Pippa Middleton, son mari James Matthews et leur fils Arthur né en octobre 2018. À l'époque, le Daily Mail avait rapporté que leur histoire d'amour avait débuté six mois plus tôt. Ce qui signifie donc qu'ils sont ensemble aujourd'hui depuis bientôt un an. Le temps qu'il aura fallu à James Middleton et Alizée Thévenet pour officialiser. Quelques détails avaient également été livrés sur la Française de 29 ans, analyste financière travaillant à la City, trilingue, qui a grandi entre l'Allemagne, l'Indonésie, le Chili, la France, la Belgique et le Royaume-Uni.

Si la jolie blonde ne s'est jamais exprimée sur son idylle avec James Middleton, son père s'en était chargé pour elle. "Ma fille Alizée est très heureuse avec James, ils sont très amoureux, avait-il confié au Daily Mail. Il était même allé jusqu'à révéler les circonstances de leur rencontre "dans un bar." "James lui a offert un verre et elle ne savait pas qui il était jusqu'à ce qu'une amie le lui dise. Elle a déjà passé du temps avec sa famille dans leur cottage. Les choses deviennent sérieuses entre eux", avait-il détaillé.

Avant cette histoire d'amour, James Middleton a été en couple avec Donna Air durant cinq ans, une romance qui çà l'époque avait largement alimenté les tabloïds anglais.