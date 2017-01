Katherine Heigl: Comment elle a préparé ses filles adoptives à l'arrivée de bébé

Katherine Heigl, qui est devenue maman pour la troisième fois en décembre dernier, fait des confidences au magazine People. L'ex-star de Grey's Anatomy, qui a accueilli un petit garçon par voies naturelles, a ainsi commencé à discuter avec ses deux filles, qu'elle a adoptées, avant l'arrivée du bébé...

Maman de Naleigh (8 ans) et Adalaide (4 ans), Katherine Heigl se devait de préparer ses filles à devenir grandes soeurs. Après avoir attendu douze semaines, la star s'est jetée à l'eau... "J'étais si soulagée de partager cela avec elles. L'info a été source d'un peu de confusion pour les filles car elles m'ont demandé : 'J'ai grandi dans ton ventre ?' Et j'ai dû expliquer : 'Eh bien, en fait, tu n'as pas poussé dans mon ventre mais ton papa [le musicien Josh Kelley, NDLR] et moi sommes tes parents", a-t-elle raconté. Pour l'aider, la soeur aînée de la star, Meg, elle-même adoptée en Corée du Sud, a offert à ses nièces le même livre que celui qu'elle avait reçu enfant, intitulée Pourquoi ai-je été adopté(e) ?.

Katherine Heigl a ainsi expliqué à ses deux princesses qu'il n'y avait pas "qu'une seule façon de devenir parent". "Aux âges qu'elles ont actuellement, je ne crois même pas qu'elles comprennent que nous ne nous ressemblons pas. Je ne pense pas que ces facteurs-là font partie de leur conscience pour le moment. Ce sera le cas quand elles seront plus grandes (...) Nous sommes là pour les soutenir, comme le font les parents. Tout est une question de communication ouverte, nous faisons en sorte pour qu'elles aient accès à tout ce dont elles ont besoin afin de se sentir à 100% en sécurité. Qu'il s'agisse de leur histoire, leur héritage, leur origine, leurs souvenirs... nous sommes présents", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet