Katie Holmes : "Dawson" avoue avoir été surpris qu'elle se marie avec Tom Cruise

En jouant ensemble durant six saisons – soit 128 épisodes – de la série Dawson, les héros du show ont forcément créé des liens forts. Et, quatorze ans après la fin du feuilleton dont il jouait le personnage-titre, quand James Van Der Beek est invité à parler de son travail et de la préparation de What Would Diplo Do?, il ne peut échapper à quelques questions sur ses partenaires. Le journaliste l'interroge ainsi notamment sur Katie Holmes, alias Joey, et son fameux mariage avec Tom Cruise.

Sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live le 1er août, James Van Der Beek est interrogé par Andy Cohen : les questions s'enchaînent et la star doit répondre de façon spontanée. Alors quand on lui demande s'il a été surpris d'apprendre que sa complice allait se marier avec la superstar de dix-sept ans son aîné, il répond oui dans un sourire qui en dit long. Aujourd'hui, la belle Katie est divorcée depuis cinq ans du héros de Top Gun, le père de sa fille Suri (11 ans).



On apprend aussi durant l'émission que James est heureux que Joey ait fini dans les bras de Pacey (Joshua Jackson) plutôt que dans ceux de Dawson, mais il refusera de dévoiler qui, de Joey ou Jane (Michelle Williams), embrasse le mieux.