Katie Holmes : Sa fille Suri, blessée, s'amuse seule à New York

On l'a connue gamine capricieuse capable de taper des crises en pleine rue sous les crépitements des appareils photos des paparazzis mais, depuis qu'elle est devenue presque adolescente, Suri Cruise a gagné en maturité et en gentillesse. En revanche, elle reste toujours autant gâtée. Assez pour lui faire oublier l'absence de son père Tom Cruise ?

Samedi 23 juin 2018, Suri Cruise (12 ans) était ainsi repérée en compagnie d'une nounou, prenant du bon temps dans un parc de New York. La demoiselle étudie la plus grande partie de l'année dans une école privée de cette ville, sa mère l'actrice Katie Holmes y possédant un bel appartement en plus d'une villa à Los Angeles, où elle peut se rendre lorsqu'elle est en tournage pour la télévision ou le cinéma. La jeune fille était blessée à la cheville et portait une attelle mais cela ne l'a pas empêchée de s'amuser comme une folle avec ses deux chiens. Un cadeau de ses parents pour occuper son temps libre lorsqu'elle est toute seule, elle qui ne semble pas avoir revu son père depuis maintenant plusieurs années ?

Suri Cruise est aujourd'hui une pré-adolescente qui semble heureuse que l'attention médiatique sur elle soit retombée. La demoiselle, qui a bien grandi, ressemble de plus en plus à sa maman...

Thomas Montet