Tom Cruise esquive une question sur sa fille Suri...

Cinq ans après leur divorce, Tom Cruise n'a eu de cesse de se montrer distant et secret à propos de Suri, la fille qu'il a eue avec Katie Holmes. Aujourd'hui âgée de 11 ans, la petite vit avec sa mère qui a réussi à obtenir sa garde exclusive et un regard tout exclusif sur son éducation, moyennant un silence radio sur le divorce et sa vie sentimentale : le contrat mentionnait que la comédienne n'avait pas le droit de s'afficher publiquement avec un homme.

Quant à Tom, il voit très, très rarement sa fille. Dans les interviews, il refuse la moindre allusion au sujet. Sauf au Sydney Morning Herald qui a réussi à décrocher quelques rares mots de sa part. Lors d'une interview avec Russell Crowe, la star hollywoodienne est interrogée sur Suri, ses éventuels gènes d'actrice et l'hypothèse selon laquelle elle pourrait marcher dans les pas de ses célèbres parents. "On ne sait jamais, on ne sait jamais", a confié le comédien, refusant d'en dire plus.

Si le contrat dealé entre Katie Holmes et Tom Cruise prend fin cette année, l'acteur de Top Gun esquive soigneusement toute question directe ou indirecte sur sa vie privée. Accusé un temps d'avoir abandonné sa fille, dont il se murmurait qu'il ne l'avait pas vue pendant trois ans, il entretiendrait pourtant un semblant de relation avec elle. Selon Us Weekly, Suri s'était envolée pour l'Angleterre l'an dernier, afin de passer cinq jours avec son père pour son anniversaire. Le duo avait visité les Cotswolds et était notamment resté dans le village de Bourton-On-The-Water dans le Gloucestershire pendant deux jours.

Divorcé de Katie Holmes depuis 2012 – la jeune femme qui semble avoir refait sa vie avec Jamie Foxx –, Tom Cruise s'est muré dans le travail, enchaînant tournage sur tournage. Il vient d'ailleurs de boucler la partie parisienne de Mission Impossible 6 et s'apprête à poursuivre le tournage en Nouvelle-Zélande, où il assurera sa plus folle cascade. L'acteur scientologue, qui sera cet été à l'affiche de La Momie, enchaînera ensuite avec Top Gun 2, et Dark Universe, une série de films qui réunira les plus grands monstres tels que la Momie, Dracula, Frankenstein, L'Homme invisible. Johnny Depp, Javier Bardem, Russell Crowe, Tom Cruise et Sofia Boutella (qui campe la momie) seront de la partie.