Val Kilmer avoue la vérité : "Mon cancer était en cours de guérison"

Finalement, Michael Douglas avait raison ! En octobre dernier, l'acteur oscarisé de Wall Street révélait lors d'une masterclass que son ami Val Kilmer était atteint d'un cancer, sensiblement le même qui l'avait frappé lui, quelques années auparavant. "Les choses ne se présentent pas très bien pour lui. C'est pour cela que vous n'avez pas entendu parler de lui ces derniers temps", avait même expliqué le fils prodigue de Kirk Douglas.

Devant ces propos assez étonnants, Val Kilmer s'était empressé de dire sa "vérité". "J'adore Michael Douglas mais il n'est pas très bien informé. La dernière fois que je lui ai parlé remonte à deux ans, lorsque je lui ai demandé une référence pour un spécialiste car j'avais une grosseur dans la gorge...j'ai fini par consulter une équipe a UCLA et je n'ai aucun cancer", avait confié le héros de Batman Forever.

Sauf que six mois plus tard, le comédien que l'on retrouvera bientôt chez Terrence Malick dans Song To Song nous apprend qu'il a légèrement menti sur son état de santé. Lors d'une conversation sur le forum Reddit, il a révélé avoir été atteint d'un cancer. "Il a probablement essayé de m'aider car la presse se demandait où je me trouvais, a-t-il dit de Michael Douglas. Et oui mon cancer était en cours de guérison mais ma langue est toujours gonflée, même si elle est en phase de guérison. Les gens pensent que je ne suis toujours pas sorti d'affaire parce que ma voix n'est toujours pas la même que d'habitude."

Bonne nouvelle donc pour Val Kilmer ! L'acteur américain âgé de 57 ans, que l'on avait pas vu sur les écrans depuis trois ans, va bientôt opérer son retour. Outre le film de Malick, il sera dans The Snowman, un polar porté par Rebecca Ferguson et Michael Fassbender, avant d'être la vedette du thriller The Super. Il doit également tourner dans Riptide, un film d'action, et est toujours attendu dans la suite de Top Gun.