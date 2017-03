Katie Holmes : "Il est important que Suri ait une enfance stable..."

Katie Holmes, qui fait la couverture du magazine Town & Country, pour son édition d'avril 2017, y évoque notamment sa fille Suri. La star américaine de 38 ans, que l'on retrouvera prochainement sur le petit écran dans The Kennedys: After Camelot, confie une fois encore tout le bonheur que lui procure son rôle de maman...

Désormais âgée de 10 ans, Suri Cruise vit un peu plus normalement que pendant ses premières années, quand sa maman était encore mariée à Tom Cruise et que leur famille était épiée nuit et jour. Aujourd'hui, la demoiselle ne voit presque plus son papa mais semble toutefois se porter comme un charme. "Ma fille est la personne la plus importante à mes yeux, et son éducation prévaut sur mon travail en ce moment. Il est très important que je sois présente et qu'elle ait une enfance stable, dans l'innocence. Je me sens si bénie de faire ce que je fais mais il n'y a rien de mieux au monde que de voir votre enfant réussir ce qu'il fait", a confié Katie Holmes.

L'actrice, victime de rumeurs incessantes sur sa vie amoureuse ou familiale, s'efforce de gérer les choses du mieux possible pour que cela ne perturbe pas Suri. "Dans le monde d'aujourd'hui, un tas de personnalités tiennent sans doute leurs enfants éloignés de la presse à scandales. Chez moi, on sait que ce que ces journaux impriment n'est pas la vérité, alors on n'y prête pas trop attention. Il y a des choses plus importantes...", a-t-elle ajouté. Ces dernières années, des bruits persistants lui prêtent par exemple une relation amoureuse avec Jamie Foxx, certains médias américains étant allés jusqu'à affirmer qu'ils se seraient mariés en secret et que la comédienne serait même à nouveau enceinte.

Thomas Montet