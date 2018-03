Katie Holmes se fait lécher les pieds par un autre homme que Jamie Foxx...

Katie Holmes avait-elle caché ses penchants fétichistes ? L'ex-star de Dawson a été photographiée en train de se faire lécher les pieds par Seth Green. Une drôle de situation qui ne doit pas amuser son chéri Jamie Foxx mais, heureusement, c'est pour un film.

La star américaine de 39 ans a tourné la comédie Dear Dictator aux côtés de Michael Caine, Odeya Rush, Jason Biggs et Seth Green. Dans une scène, Katie Holmes se fait passionnément lécher les pieds par ce dernier et filme ça avec son téléphone portable. Impossible de savoir si l'actrice, très professionnelle, a véritablement apprécié ce moment : elle a joué le plaisir, comme semble l'indiquer le scénario. Reproduira-t-elle cette pratique dans son intimité ?

Dear Dictator, réalisé par Lisa Addario et Joe Syracuse, sort sur les écrans américains ce vendredi 16 mars. Le film "suit les aventures de Tatiana, une adolescente marginale qui commence à écrire des lettres au General Anton Vincent, très célèbre dictateur anglais dans les Caraïbes. Lorsque Vincent est renversé par un coup d'état, il décide de rejoindre Tatiana qui vit avec sa mère célibataire. En se cachant dans la banlieue, Anton apprend à Tatiana comment déclencher une révolution dans son école en remettant à leur place les lycéens les plus populaires et en s'emparant de tout le pouvoir", relate Allociné.