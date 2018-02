Katie Holmes et Jamie Foxx : Les amoureux ne se cachent plus...

Pendant des années, Katie Holmes et Jamie Foxx ont tout fait pour cacher leur histoire d'amour, l'actrice étant liée par un mystérieux contrat à son ex-mari Tom Cruise. Depuis quelques mois, ils s'affichent ensemble. Pour la Saint-Valentin, les amoureux ont été vus dans les rues de Los Angeles.

Le 14 février 2018, malgré un temps un peu maussade, Katie Holmes et Jamie Foxx se sont offert... une partie de basket ! Les tourtereaux, en tenue de sport, ont sué dans la joie et la bonne humeur, comme en témoignent leurs sourires. Une drôle de façon de célébrer le jour des amoureux ! Peu après, Jamie participait au match des célébrités organisé dans le cadre du week-end du All-Star Game de la NBA. Interviewé à cette occasion par la chaîne sportive ESPN, il avait mis fin de manière abrupte à l'entretien lorsque le journaliste, faisant allusion à ces images, avait osé lui parler de son "entraînement" avec Katie... S'ils ne la cachent plus, leur romance demeure un sujet tabou !

On espère que le soir venu ils ont partagé un moment plus romantique chez l'un ou chez l'autre puisqu'ils n'habitent pas sous le même toit. L'ex-star de Dawson réside une partie de l'année à New York et l'autre à Los Angeles.

Katies Holmes (39 ans), maman de Suri Cruise (11 ans), est en couple avec Jamie Foxx (50 ans) depuis presque cinq ans.

L'actrice, qui a joué dans les séries Ray Donovan et The Kennedys, doit tourner un pilote pour la chaîne Fox. Elle incarnera une agent du FBI et c'est Ilene Chaiken (The L World) qui est aux commandes. Côté ciné, après avoir joué dans Logan Lucky l'an dernier, elle est attendue pour un cameo dans Ocean's Eight.

Thomas Montet