Katie Melua : "J'ai aussi arrêté de boire, de prendre de la drogue"

C'est auprès de Paris Match que Katie Melua s'est confiée. La chanteuse, qui avait débarqué en fanfare dans le monde de la musique avec le disque Call off the Search, a connu des hauts et des bas jusqu'à un burn out en 2010. Aujourd'hui, tout cela est derrière elle.

"Je me suis retrouvée littéralement paralysée face à la vie. Je ne pouvais plus avancer, ni voir le monde normalement, j'avais peur de tout. (...) J'ai passé six semaines à l'hôpital et je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai compris que je m'en étais sortie", lâche-t-elle au magazine dans son édition du 25 octobre 2018. Katie Melua, qui ressentait à l'époque que "le fait de ne plus avoir de vie de famille [devait] jouer", évoque les regrettés Amy Winehouse, Kurt Cobain ou Jimi Hendrix, morts à 27 ans, pour mettre en lumière les effets néfastes du succès et fait des confidences. "J'ai aussi arrêté de boire, de prendre de la drogue. Cela m'a permis de me préserver, de conserver de l'énergie nécessaire à une carrière", dit-elle.

Désormais épanouie auprès de son mari James Toseland, Katie Melua n'a plus besoin d'une vie rock'n'roll pour se sentir bien. "Aujourd'hui, je me sens bien plus heureuse le matin quand je me réveille dans un état normal, après avoir bien dormi. Je peux même trouver formidable d'aller me balader à la campagne", dit-elle. Et d'ajouter, concentrée sur sa carrière : "La seule chose qui m'importe, en réalité, c'est d'améliorer la qualité de ce que je fais."

Thomas Montet