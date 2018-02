Katrina Patchett mariée au sublime Valentin : "Je fais des jalouses..."

La belle Katrina Patchett de Danse avec les stars et Valentin d'Hoore, qui a participé à la saison 10 de Koh-Lanta, se sont mariés le 1er septembre 2017. Depuis, la chorégraphe de DALS est sur un petit nuage !

Interrogée par nos confrères de Public, la starlette de 31 ans a tout de suite affirmé qu'elle avait conscience que son beau gosse de mari – mannequin chez Elite – attirait les convoitises. "J'ai conscience de faire des jalouses. Il est très très beau, mon mari. Ça fait déjà six ans et demi que je l'ai rencontré chez des amis communs. Si ça dure, avec les vies qu'on a, c'est qu'on est bien partis", a commenté Katrina d'entrée de jeu. Et de poursuivre sur leur idylle qui s'inscrit dans le temps : "On n'a pas des métiers faciles, dans le sens où il y a des moments où on ne se voit pas beaucoup. Mais on se dit qu'on a toute la vie pour être ensemble ! Alors, on s'encourage. Valentin est la personne qui me booste le plus."

En ce qui concerne la possibilité qu'elle fonde une famille dans un futur proche avec le beau Valentin, Katrina Patchett a commenté : "On souhaite construire une famille. Mais pas tout de suite. On veut encore profiter des belles choses que nous offre la vie dans le travail."

Pour finir, que Valentin s'en rappelle, contrairement à Élodie Gossuin, Katrina n'est pas du tout prête à pouvoir supporter la moindre tromperie de son homme. "Je ne crois pas que je pourrais pardonner. J'aurais vraiment du mal à l'accepter car je suis très entière. Quand j'aime, c'est à 100%", a-t-elle conclu.

