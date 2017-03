Katy Perry : Des sourires impeccables sur tapis rouge ? Pas vraiment...

Interrogée sur sa nouvelle coupe par People durant la soirée, Katy Perry a déclaré : "J'ai toujours voulu ressembler à Miley Cyrus. J'ai toujours voulu avoir cette coupe de cheveux courte, alors je me suis dit : 'Allons-y, faisons-le.'" "Je veux redéfinir ce que signifie être féminine. Regardez Scarlett Johansson, qui est l'une des plus belles femmes du monde. Nous avons la même coupe et je l'ai vue à une soirée des Oscars et j'étais là : 'Je vais le faire.' Tu es hot et tu peux l'être avec n'importe quelle coupe. Pourquoi pas ?", a complété la chanteuse visiblement heureuse d'avoir franchi le pas.

Olivia Maunoury