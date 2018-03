Katy Perry : En procès contre la chanteuse, une nonne meurt en plein tribunal

Rebondissement tragique dans le procès qui opposait Katy Perry aux deux nonnes qui refusaient qu'elle rachète leur ancien couvent situé dans le quartier bourgeois de Los Feliz à Los Angeles.

Selon TMZ, l'une des religieuses, Catherine Rose Holzman, est morte vendredi 9 mars 2018 après "s'être effondrée" en pleine audience au tribunal, rendez-vous qui avait notamment pour but de décider d'éventuels dommages et intérêts. Avant le début du procès, la femme de 89 ans (venue au côté de sa consoeur Rita Callanan) avait fait part de sa tristesse et de son désarroi au micro de la chaîne de télévision locale KTTV. "Katy Perry, arrêtez s'il vous plaît. Cela ne fait du bien à personne et cela blesse beaucoup de gens", avait-elle confié quelques instants avant sa mort.

Coup de foudre immobilier

Cela faisait trois ans que Catherine Rose Holzman et Rita Callanan étaient en guerre contre Katy Perry, qu'elles décrivaient comme "provocante". En 2015, la popstar de 33 ans était tombée sous le charme de cet ancien monastère fermé en 2011 et dans lequel les religieuses (membres de l'Institut de Californie des Soeurs du Coeur sacré et immaculé de la vierge Marie bénie) avaient vécu près de cinquante ans. La chérie d'Orlando Bloom (le couple se fréquente à nouveau depuis le début d'année) souhaitait l'acquérir pour y faire d'importants travaux et la désigner comme résidence principale.

Problème, ses opposantes avaient tenté de faire entrer en jeu une seconde potentielle acheteuse, la femme d'affaires Dana Hollister. Propriétaires de plusieurs restaurants à Los Angeles, celle-ci prévoyait d'en faire un grand hôtel de luxe et s'était alliée aux nonnes pour tenter de ravir l'achat de la propriété à Katy Perry. La transaction avait finalement été annulée, les religieuses n'ayant aucune autorité pour vendre le monastère. Catherine Rose Holzman, Rita Callanan et Dana Hollister avaient été accusées d'interférer dans la vente et Katy Perry avait proposé 14,5 millions de dollars pour s'offrir la bâtisse, une offre acceptée par l'archevêque de Los Angeles mais qui demeure désormais en suspens dans l'attente d'une approbation par le Vatican.