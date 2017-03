Katy Perry et le célèbre I Kissed a Girl : "Je suis allée bien plus loin que ça"

L'heure est enfin à la vérité pour Katy Perry ! La célèbre California Girl a souvent botté en touche lorsqu'il s'agissait d'évoquer sa chanson aux paroles équivoques, I Kissed a Girl. Presque dix ans après la sortie de son titre culte, la popstar qui chantait avoir "embrassé une fille et aimé ça" a avoué avoir fait bien plus que ça !

L'ex-compagne du beau Orlando Bloom est sortie du silence ce samedi 18 mars au soir, alors qu'elle assistait au dîner de gala Human Rights Campaign à l'hôtel JW Marriott de Los Angeles.

"À vrai dire, je suis allée bien plus loin que ça ! Mais comment concilier cela avec la jeune chanteuse de gospel, sortie des scouts, que j'étais à l'époque ? Ce que je savais déjà en revanche, c'est que j'étais curieuse et que la sexualité, ce n'est pas tout noir ou tout blanc comme cette robe peut l'être", a-t-elle déclaré devant un parterre de stars, notamment l'actrice America Ferrera, la star de Girls Lena Dunham, Harrison Ford et Bo Derek.

La chanteuse, vêtue d'une robe signée Rasario pour l'occasion, a ensuite ajouté : "Mais en 2008, quand la chanson est sortie, je savais que ça ouvrirait le débat puisque beaucoup de gens seraient assez curieux pour reprendre en choeur les paroles." L'artiste de 32 ans n'a pas souhaité révéler plus de détails sur ses performances sexuelles de l'époque, ni avec quelle fille elle les avait vécues. Tout cela restera, sans doute, bien à l'abri dans son jardin secret.

Coline Chavaroche