Katy Perry, jalouse, bat aux enchères une fan pour une virée avec Orlando Bloom

Katy Perry s'est produit dimanche 2 décembre 2018 sur la scène du King Gillette Ranch, à Malibu en Californie, à l'occasion du One Love Malibu Festival. Un événement musical organisé afin de lever des fonds pour les victimes de l'incendie Woolsey Fire.

Sur scène, l'interprète de Chained To The Rhythm a pris part à la vente aux enchères et a lu l'offre faite par son compagnon Orlando Bloom - lequel avait eu peur car sa maison se trouvait dans une rue touchée par les incendies - qui comprend une virée en moto avec lui et un déjeuner. "Vous allez le tenir d'une façon qui ne m'enchante pas vraiment ! Vous allez vous agripper à ses pectoraux et à ses tablettes de chocolat - et c'est tellement magnifique. Vous allez vous tenir contre lui durant 45 minutes... puis vous allez fixer ses beaux yeux bruns", a-t-elle déclaré au micro.

Alors qu'une femme faisait une très généreuse offre à 20 000 dollars, Katy Perry ne voulais pas laisser une autre femme qu'elle profiter de son amoureux et, comme le rapporte Billboard, elle a alors proposé 50 000 dollars, remportant la mise ! Une goutte d'eau quand on sait que Forbes a estimé ses gains remportés cette année à 83 millions de dollars, faisant d'elle la chanteuse la mieux payée au monde...